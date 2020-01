Keď preplácanie zdravotných pomôcok spôsobuje „vrásky na čele“

Tento článok vznikol ako odpoveď na článok "Vo VšZP je o diabetikov dobre postarané, úspešnosť liečby je aj v ich rukách“ zverejnený na stránke https://www.vszp.sk/ , ako reakcia VŠzP na môj nedávny článok ...

Tento článok vznikol ako odpoveď na článok „Vo VšZP je o diabetikov dobre postarané, úspešnosť liečby je aj v ich rukách“ zverejnený na stránke https://www.vszp.sk/ od pána Ing. Vladimíra Heribana, PhD., MBA, Msc., ako reakcia VŠzP na môj nedávny článok „Keď štát preferuje liečbu následkov pred prevenciou“ zverejnený na stránke blogov SME https://blog.sme.sk/.

https://csiba.blog.sme.sk/c/524471/ked-stat-preferuje-liecbu-nasledkov-pred-prevenciou.html

Vážený pán Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, Msc., vážená poisťovňa

ďakujem pekne za povšimnutie a Vašu reakciu k blogu, cením si ju. Napokon, nečakal som, že s článkom budete plne stotožnený. Predpokladám, že narážate na vetu, citujem: „Ak si myslíte, že sa zastávajú diabetikov, tak nie, nie sú to pripomienky v prospech diabetikov“. Tu si dovolím zas ja namietať, že by veta mala byť vykladaná, ako "namierené voči diabetikom/poistencom". Avšak zastávam názor, že došlo k zbytočnému zablokovaniu návrhu a tým zatiaľ bránite diabetikom v možnosti lepšej kompenzácie choroby. Okrem toho na trhu sú tri zdravotné poisťovne, námietku však podali dve.

V reakcií na článok píšete „Text otvoreného listu obsahuje viacero konštatovaní a tvrdení, ktoré sú od reality viac či menej vzdialené a neodrážajú ani reálne kauzálne súvislosti.“

Tu si dovolím tvrdiť, že moje konštatovania boli v dostatočnej miere podložené citáciami a odkazmi z dôveryhodných zdrojov a so skúsenosti tých najviac dotknutých a to samotných diabetikov a ich najbližších, ktorých príspevky boli aj priložené v prílohe článku ako výber z prebiehajúcej petície na preplácanie senzorov zdravotnými poisťovni na petičnom portáli:

https://www.peticie.com/senzory_pre_diabetikov

Ďalej píšete, že list je postavený na emotívnom základe. Dovolím si tvrdiť. že list bol postavený na smutných skutočnostiach, ktoré boli riadne podložené ako som už vyššie uviedol, ktoré u čitateľov mohli vyvolať emócie. Napokon, vo Vašej reakcií ste uviedli, že „Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „VšZP“) si plne uvedomuje – a nielen na základe tohto otvoreného listu –, aký dôležitý je pre diabetika kvalitný monitoring glykémie i to, že platné pravidlá na úhradu pomôcok a ŠZM určených pre diabetikov nie sú v súčasnosti úplne optimálne. V tom možno s pisateľom listu súhlasiť.“

Dôvod, prečo som vybral práve skupinu detí a opísal som názorný príklad kvalitného selfmonitoringu je, že „DIABETES 1. TYPU, kedysi juvenilný diabetes začína väčšinou v mladosti“. Článok bol zameraný aj na diabetikov dospelých, nakoľko nosnou časťou uvedenej problematiky je uvedené porovnanie dostupnosti prúžkov na meranie hladiny cukru v krvi a senzorov, a to aj pre iné kategórie diabetikov, pričom treba skonštatovať, že pri iných skupinách (a to aj u dospelých) je aktuálny stav ešte žalostnejší.

Podstata kvalitného selfmonitoringu platí pre detí ako aj dospelých na intenzifikovanej inzulínovej liečbe. Za kvalitný selfmonitoring rozhodne nemožno považovať +/- 2 merania denne. Ak by článok mal obsiahnuť celú problematiku, tak by autor musel napísať celú knihu. Vecte, že písanie článku/ov nie je mojim hobby, ale žiaľ nutnosťou v súčasnej situácii v záujme skvalitňovania liečby.

Zastávam názor, že odbornú diskusiu k problematike majú viesť v prvom rade na to určené združenia.

Ďalej píšete, že „Celodenný režim sledovania glykémií u dieťaťa autor opísal tak, ako sa v zásade nikdy nerobí, pretože väčšinu z „minimálne 19 meraní glykémií“ nahradzuje edukovanosť pacienta/rodiča, ktorý už z predchádzajúcich poučení u lekára a diabetickej sestry i vlastného samoštúdia či osobných skúseností vie (napr. podľa sacharidových jednotiek a glykemického indexu), koľko a akého jedla má za daných okolností dieťaťu pripraviť, aby jeho postprandiálne glykémie nepresiahli tolerovateľné limity ani časový rozsah. Štandardne teda pacient/rodič prakticky nikdy nie je odkázaný na taký počet meraní, aký uvádza autor otvoreného listu a z ktorého potom odvodzuje medicínske či farmakoekonomické závery, na ktorých stavia svoju ďalšiu argumentáciu.“

Myslím si, že moje argumenty boli dostatočne podložené. Ale pozrime sa na to ešte raz.

„Diabetici majú iba jednu jedinú povinnosť, udržiavať hladinu cukru v krvi v norme.

Zodpovedá za každodenné samostatné rozhodovanie o liečbe (úpravy diéty, úpravy dávok inzulínu).“

https://www.dovera.sk/lepsizivotscukrovkou/zivot-s-cukrovkou/myty-a-fakty

„Pravidelné kontrolovanie hodnoty glukózy v krvi je jediný spôsob, ako zistiť, či sú vaše hodnoty v norme. Existuje celý rad faktorov, ktoré môžu tieto hodnoty ovplyvniť a spôsobiť neželané výkyvy. Sú nimi napríklad jedlo, cvičenie, lieky, alkohol alebo stres.“

https://www.union.sk/app/novinky/Cukrovka-Ake-su-jej-priznaky-a-ako-ju-liecit.html

„Čím častejšie si meriate tieto hodnoty, tým lepšie viete odhadnúť, ako na tieto faktory reaguje vaše telo. Vždy je dobré byť opatrný a nepodceniť akékoľvek príznaky nízkeho cukru v krvi (hypoglykémie) alebo vysokého cukru v krvi (hyperglykémie). Ak pociťujete prejavy niektorého z príznakov cukrovky, je nevyhnutné okamžite zmonitorovať stav cukru v krvi a podľa toho konať.“

https://www.union.sk/app/novinky/Cukrovka-Ake-su-jej-priznaky-a-ako-ju-liecit.html

V metodickom liste racionálnej farmakoterapie č. 32. - RACIONÁLNA LIEČBA DIABETES MELLITUS 1. TYPU, článok 2.4 Monitorovanie glykémie a úprava liečby hovorí: „Dávky bazálneho inzulínu upravujeme podľa hodnôt glykémie ráno nalačno a pred jedlami, dávky prandiálneho inzulínu podľa glykémie 2-3 hodiny po jedle (pozri obr. 9). Veľmi dôležitým obdobím je aj monitorovanie glykémie pred spaním a nad ránom medzi 2-3 hodinou. Keďže najčastejšími problémovými obdobiami u väčšiny pacientov sú glykémia ráno nalačno, po raňajkách, pred večerou (a nad ránom), týmto obdobiam je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.“

„Samozrejme, tento počet meraní len staticky zhodnotí pôsobenie inzulínu v daných časoch a diabetici na intenzifikovanej inzulínovej liečbe potrebujeme vedieť jeho smerovanie oveľa skôr ako v týchto časoch. Diabetici okrem okamžitej hodnoty glykémie, ktorú si odmerajú pomocou glukometra pre dodržiavanie zdravého životného štýlu a dobrých glykémií, potrebujú mať informácie aj o tom akým smerom sa ich glykémia hýbe. Pri dobrej glykémii 6,5mmol/l odmeranej glukometrom povedzme ráno pred raňajkami o 6:30 môže byť o pol, či 3/4hodinu neskôr kľudne hyperglykémia napr. 14,5mmol/l, ale aj hypoglykémia 2,8mmol/l. To aká bude v tomto čase glykémia závisí veľmi od toho akým smerom sa o tej 6:30 glykémia pohybovala.. Nestačí totiž nadávkovať inzulínovú dávku iba podľa obsahu sacharidov v jedle, ale treba j optimalizovať aj podľa trendu pohybu glykémie.“

https://www.facebook.com/DoveraZdravotnaPoistovna/posts/2628356337261213

Tak sa teda pýtam, ako to má pacient uskutočniť, keď poisťovňa prepláca nasledovný počet prúžkov:

„Testovacie prúžky na 1 mesiac pre diabetikov na intenzifikovanej inzulínovej liečbe (aplikácia inzulínu 3 a viacej krát denne, resp. aplikácia inzulínu pomocou inzulínovej pumpy):

● Deti do 10 rokov - 150 ks (5ks/denne)

● Deti od 10 do 18 rokov - 100 ks (3ks/denne)

● Nad 18 rokov - 75 ks (2ks/denne)

● Gravídne diabetičky – 100ks (3ks/denne)“

https://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-202001

Ďalej uvádzate „Zároveň je vhodné podotknúť, že súčasné úhradové pravidlá vychádzajú z historických možností a kompromisných dohôd z predchádzajúcich fáz kategorizačného procesu, ktoré zohľadňovali dostupnosť tejto technológie v danom čase.“

Pýtam sa: Považujete technologické vymoženosti t.j. glukometre, prúžky a senzory k 1.1.2020, nakoľko od uvedeného dátumu sú platné nové preskripčné obmedzenia zdravotných pomôcok , ako nedostupné na trhu?

Kompromisných dohôd koho? Zdravotných poisťovni a ministerstva zdravotníctva? Názor si spravia sami čitatelia.

Ak tvrdíte, že počet meraní je prehnaný, tak sa pýtam, prečo sú na trhu roky dostupné a čo raz obľúbenejšie a vo vyspelých krajinách pre diabetikov čoraz dostupnejšie senzory, ktoré merajú hladinu cukru každých 5 minút ? Je to denne 288 meraní.

V článku Česká studie mění léčbu diabetu. V USA se stala podkladem pro úhradu glykemických senzorů uverejnenom na https://www.zdravotnickydenik.cz sa píše:„Kontinuální monitorování hladiny glukózy pomocí glykemických senzorů je pro zvládání onemocnění lepší než používání běžných glukometrů bez ohledu na to, jakým způsobem si pacient aplikuje inzulin. Výsledky studie provedené na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze získaly velkou pozornost v zahraničí a dokonce ovlivnily i rozhodování úřadů o úhradě tohoto způsobu léčby, který je dostupný i v Česku.

Jen u nás (pozn. hovorí sa o Českej republike) žije 60 tisíc pacientů s diabetem 1. typu, kteří mají absolutní nedostatek inzulinu. V Evropě jsou jich 3 miliony. Neobejdou se bez pravidelné aplikace inzulinu a současně je provází vysoká labilita glykémií, a proto je pro ně naprosto klíčové monitorování hladiny krevního cukru. Poměrně snadno u nich může dojít k hypoglykémii i hyperglykémii se všemi zdravotními riziky. O to více pak tito pacienti mohou profitovat z léčby, jejíchž součástí je použití glykemických senzorů. Ukázala to tříletá studie COMISAIR, která byla provedena na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a byla publikována v prestižním žurnálu Diabetes Care, jenž vydává American Diabetes Association. Na konferenci European Association for the Study of Diabetes konané v Barceloně pak byla tato práce označena za jednu z hlavních událostí současné diabetologie.Pokud je však měření glykémie kontinuální pomocí glykemických senzorů a současně ukazuje trend vývoje, a tak pacienti mohou vývoj glykémie snadno předvídat a odpovídajícím způsobem na něj reagovat, výsledky jejich léčby jsou výrazně lepší. A to, bez ohledu na to, zda používají k aplikaci inzulinu pera či inzulinovou pumpu. „Ukázalo se, že ke zlepšení nebylo rozhodující, jakým způsobem si pacient aplikoval inzulín, ale to, jestli si monitoroval glukózu pomocí senzoru,“ dodává. Diabetológ.

U pacientů, kteří používali senzor, a to bez ohledu na to, jakým způsobem si inzulin aplikovali, došlo ke snížení výskytu hyperglykémii i hypoglykémie. „Jednoduše řečeno, u těchto pacientů jsme snížili labilitu jejich diabetu,“ říká diabetolog s tím, že jejich zlepšení bylo dlouhodobé, což znamená snížení rizika výskytu závažných komplikací o 50 %.

Zlepšení na senzoru je dlouhodobé, setrvalé a velmi výrazné,“ shrnuje docent Prázný. Podle současný doporučení odborné společnosti by lékaři měli každému pacientovi s diabetem 1. typu nabízet trvalou monitoraci pomocí senzoru, edukaci a podporu při jeho používání.

Dodává s tím, že je dostatečně prokázáno, že senzory v české diabetologie mohou dobře fungovat a současně šetřit finanční prostředky .

„Senzory jsou plošně dostupné a pojišťovny jej u pacientů s diabetem 1. typu hradí, pokud splňují určitá glykemická kritéria, dobře spolupracují a jsou ochotní se měřit, částkou zhruba 60 tisíc korun ročně (Pozn.. jedná sa o Českú republiku). Pro většinu pacientů to umožňuje měření po většinu času až trvale.

Výsledky studie COMISIAR byly publikovány ve vůbec nejprestižnějším diabetologickém časopise Diabetes Care s impakt faktorem 15,3, který vydává American Diabetes Association. V aktuálním lednovém vydání tuto studii žurnál dokonce označil za jeden z „highlights“ čísla. „Konečné výsledky studie byly publikovány v časopise Diabetes Care, ale v roce 2016 jsme publikovali v jiném americkém žurnálu Diabetes Technology and Therapeutics dílčí výsledky, které už v té době posloužily jako podklad k úspěšnému jednání s pojišťovnami v Česku a poté je použil například Medicare („obdoba“ VZP v USA) ve svém zdůvodnění, ve kterém se rozhodl hradit senzory u pacientů na pumpách i perech. Byla to jediná studie se senzory, o kterou se v odůvodnění opřeli,“ popisuje diabetolog Šoupal. Studie velmi zaujala také na konferenci European Association for the Study of Diabetes konané v Barceloně, kde byla tato práce označena za jednu z hlavních událostí současné diabetologie.

Na rozdíl od glukometru kontrolují senzory hodnoty glykémie nepřetržitě a díky integrovaným vibračním alarmům varují pacienta například před blížící se hypoglykémií.“

https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/01/ceska-studie-meni-lecbu-diabetu-usa-se-stala-podkladem-uhradu-glykemickych-senzoru/?fbclid=iwar3wpwro48a3tkmr8lnkklvqa3dxz69ikef1hsdovlicw7etvjtn9ckoeig

https://care.diabetesjournals.org/content/early/2019/09/10/dc19-0888?fbclid=iwar1owhfv5g95l3wtwme-h0ipbrfoqqipeel0z61t2_xhtoasxa6rml-ytec

https://www.ipag.co.uk/the-comisair-study-shows-positive-results-for-mdi-patients-on-cgm/?fbclid=iwar2oc-lvpb_oi9wth3m1of3syxvpmkdop8ueocx6-azgxmqss-fhcm3pefy

Vážený pán Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, Msc., vážená poisťovňa, napokon, keď poisťovni tak záleží na prevencii, tak pri plánovaných jednaniach môže navrhnúť vylepšenie podaného návrhu. Jednak dôvody boli už uvedené v článku na blogu a ešte Vám môžem poskytnúť ďalšie argumenty zo života diabetikov a odborníkov v oblasti Diabetu:

Pri kontinuálnom monitorovaní dochádza k optimalizácií dávok podávaného inzulínu, nakoľko diabetik presne vie smerovanie svojej glykémie a vie si presnejšie inzulín nadávkovať. S veľkou pravdepodobnosťou by tak pri väčšine diabetikov došlo ku zníženiu dávok. Optimalizácia dávky inzulínu je pre diabetika dôležitá a prospešná, nakoľko nadbytočný inzulín má vplyv na nárast objemu viscelárnych tukov v tele, ktorý vplýva na cholesterol a krvný tlak. Tlak a cholesterol zasa ďalej vplývajú na cievy a nervy ktorých problémy a poškodenia stoja za chronickými komplikáciami. Prevencia diabetika 1. typu spočíva nájme v optimalizácií dávok inzulínu a to sa dá dosiahnuť jedine pomocou kontinuálneho sledovania hladiny cukru v krvi. Nestačí totiž nadávkovať inzulínovú dávku iba podľa zmeraného obsahu sacharidov v jedle, ale treba ju optimalizovať aj podľa trendu pohybu glykémie. Na glykémiu diabetika má vplyv aj množstvo nepredvídaných faktorov, na ktoré má samotný pacient minimálny vplyv, napr.: Hormonálne zmeny (poruchy štítnej žľazy, dospievanie, puberta, menzes, tehotenstvo, menopauza) Stres (testy, skúšky, úzkostné ochorenia, a i.) Choroby (bežná chrípka, hnačky, vracanie, depresia, úzkosť a iné pridružené ochorenia) Šport (každý jeden športový výkon má inú dynamiku, nebežíte rovnomerne rýchlosťou 10km/h celú hodinu, každý jeden tréning) Emocionálne výkyvy (hnev, radosť, stres) Neplánované činnosti (nie každý diabetik má sedavú prácu v kancelárií) Lieky (antikoncepcia, kortikoidy, ATB ... ) Fenomén úsvitu (najčastejšie medzi 3 až 8 hodinou ráno zvyšuje hladina glykémie vplyvom vyplavenia rôznych hormónov)



Aj zdravotná poisťovňa Union zdôrazňuje, že pravidelné kontrolovanie hodnoty glukózy v krvi je jediný spôsob, ako zistiť, či sú vaše hodnoty v norme. Existuje celý rad faktorov, ktoré môžu tieto hodnoty ovplyvniť a spôsobiť neželané výkyvy. Sú nimi napríklad jedlo, cvičenie, lieky, alkohol alebo stres.

https://www.union.sk/app/novinky/Cukrovka-Ake-su-jej-priznaky-a-ako-ju-liecit.html

Ďalej, s kontinuálnym meraním hladiny cukru v krvi sa zníži ohrozenie účastníkov cestnej komunikácie, nakoľko šofér diabetik bude včas upozornený na blížiace sa akútne komplikácie hypo či hyperglykémie. Predchádzanie takémuto nebezpečenstvu nariaďuje aj zákon.

Pacienti s hypoglykémiou môžu byť v niektorých situáciách za volantom rizikoví. Ich zdravotný problém totiž môže ohroziť na cestách iných, či spôsobiť autonehodu. Nebezpečenstvo hypoglykémie totiž spočíva v zhoršení mozgovej činnosti. Podľa nového nariadenia vodič - diabetik môže viesť vozidlo iba v stave, keď mu nehrozí hypoglykémia.

https://www.dovera.sk/lepsizivotscukrovkou/o-nas/novinky-o-cukrovke/116_diabetici-za-volantom-zbystrite-pozornost

Dieťa s diabetom sa skôr dostane do predškolského zariadenia, nakoľko pumpa so senzorom a softvérová aplikácia umožňuje rodičom mať svoje dieťa pod stálym dohľadom, vie korigovať podávaný inzulín na diaľku. Diéta tak má väčšiu šancu dostať sa do predškolského zariadenia a rodič môže byť skôr pracovne aktívny, čím môže dôjsť ku zníženiu počtu žiadosti o opatrovateľský príspevok. Štát ušetrí na príspevkoch a rodič bude odvádzať dane a odvody.. Dieťa sa zároveň skôr socializuje čo má na jeho vývoj pozitívny vplyv.

Rodič a dieťa sa môžu v noci vyspať. V prípade ohrozenia dieťaťa naň upozorni senzor. Netreba k dieťaťu pravidelne v noci vstávať a dieťa budiť. Budenie tak ako na dieťa a na rodiča má nepriaznivý vplyv. Skúste sa v kľude vyspať keď neviete čo sa 8 či 10 hodín deje v tela Vášho dieťaťa. A potom skúste fungovať celý deň.

Dnes žijeme v uponáhľanom svete a veľmi dynamickým životom. Jedna vec je nastaviť diabetika na optimálnu dávku inzulínu v nemocničnom prostredí kde nemá starosti, má kľudový a presne stanovený režim a druhá potom žít reálny život mimo múrov nemocnice.

Ďalej senzory majú aj výchovno–motivačnú úlohu pri selfmonitoringu pacienta a to v tom zmysle, že mladý diabetik, často krát aj ten dospelý diabetik, neúmyselne klame samého seba až napokon aj svojho lekára, keď si glykémiu meria v čase keď vie , že s veľkou pravdepodobnosťou má glykémiu v norme a vyhýba sa meraniu vtedy, keď vie, že zhrešil. Senzor sa nedá oklamať, naopak, diabetika núti k zvýšenej sebadisciplíne a to vďaka senzorom, ktoré automaticky merajú glykémiu každých 5 minút, 24 hodín denne.

U pacientů, kteří používali senzor, a to bez ohledu na to, jakým způsobem si inzulin aplikovali, došlo ke snížení výskytu hyperglykémii i hypoglykémie. „Jednoduše řečeno, u těchto pacientů jsme snížili labilitu jejich diabetu,“ říká diabetolog s tím, že jejich zlepšení bylo dlouhodobé, což znamená snížení rizika výskytu závažných komplikací o 50 %. „V situaci, kdy dnes má pacient neuspokojivé výsledky léčby, můžeme mu nabídnout glukózové senzory, které lze kombinovat s pery i pumpou a současně mu sdělit, že tato léčba je hrazená pojišťovnou,“ dodává. (pozn.: jedná sa o Českú republiku)

https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/01/ceska-studie-meni-lecbu-diabetu-usa-se-stala-podkladem-uhradu-glykemickych-senzoru/?fbclid=iwar3wpwro48a3tkmr8lnkklvqa3dxz69ikef1hsdovlicw7etvjtn9ckoeig

Ďalej inzulínová pumpa je zdravotná pomôcka technického charakteru a každá technika môže aj zlyhať. Pumpa nedokáže všetky chyby odchytiť a upozorniť na ne a to je dôvod, prečo je potrebné mať pod dohľadom nie len svoje telo, ale aj technickú pomôcku (napr. vzduchová bublina v infúznom sete, zalomená kanyla).

V Článku Liečba inzulínovou pumpou u detí s diabetes mellitus 1. typu (Autori: MUDr. Peter Repko, MUDr. Ľubomír Barák, CSc., doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. 1. detská klinika LF UK a DFNsP – Detské diabetologické centrum SR, Bratislava) dostupnom na www.pediatriapreprax.sk sa uvádzajú nasledovné nevýhody inzulínových púmp:

zalomenie kanyly

oklúzia výdaja inzulínu

technická chyba pumpy

http://www.pediatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=8079&magazine_id=4

Neviem, ako ešte presvedčiť kompetentných, aby sa pozerali na problematiku zo širšieho uhľa pohľadu, pomôže asi jedine zažiť to na vlastnej koži. Avšak, informácia, že ďalej prebiehajú rokovania a nezastali na mŕtvom bode nás určite teší. Chcel by som veriť tomu, že aj my diabetici na Slovensku sa dočkáme dostupnejšej zdravotnej starostlivosti, tak ako to je minimálne u našich susedov Čechov a v ďalších vyspelých krajinách a senzory budú preplácané pre diabetikov na intenzifikovanej inzulínovej liečbe po celý rok. Prečo je to pre nás diabetikov dôležité až nevyhnutne ste sa mohli dočítať už aj v článku. Otvorený list (článok) bol adresovaný aj iným poisťovniam a hlavne Ministerstvu zdravotníctva SR. Každý jeden deň pre diabetika môže byť osudným a preto veríme, že dôjde k rýchlemu riešeniu, aby sa diabetici a ich blízki mohli cítiť bezpečne.

P. S. : V poisťovniach je nedostatočne postarané o diabetikov. Či za to nesú vinu zdravotné poisťovne alebo Ministerstvo zdravotníctva, nás ako „laickú“ verejnosť zaujímať nemusí. Odvádzame dane a odvody a štát sa má postarať o zdravotne znevýhodnených. Avšak čo nás trápi je, že diabetici sa stali rukojemníkmi tohto kolosu.

S pozdravom Ing. Bálint Csiba, MBA

balint.csiba@gmail.com

Na vedomie: Ministerstvo zdravotníctva SR, verejnosť, média, organizácie, združenia diabetických pacientov, Asociácia na ochranu práv pacientov SR …

Celý článok Vo VšZP je o diabetikov dobre postarané, úspešnosť liečby je aj v ich rukách je na webovej adrese: https://www.vszp.sk/transparentne/pre-verejnost/informacie-media/reagujeme/vo-vszp-je-diabetikov-dobre-postarane-uspesnost-liecby-je-aj-ich-rukach.html?fbclid=iwar24t628lbbr-tckthoisdg8kunmxnmendqxa38zegdsmgh4zmzx536phla